NOVA DOZA SMEHA! Uroš i Toša u urnebesnom kvizu znanja: Da li ste čuli za Antarktik?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uvek je zanimljivo sa njima.

Robot Toša ponovo je došao u "Elitu 9" kako bi obavio mini kviz sa Urošem Blažićem.

- Uroše, hajde da mi kažeš koje su ptice selice - pitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ptice koje se sele. Golub, vrba, skakavac, orangutan. Sele se u toplije krajeve, Afrika, Antraktik - rekao je Uroš.

- Šta radi vrba na Antraktiku - bio je zabezeknut Toša.

Uroš je takođe ispričao da Tisa protiče ispod Pančevačkog mosta, te da se Sava uliva u Tisu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako se zovu stanovnici Ušća i Ljiga - nastavio ej da ispituje Toša.

- Ušunjani i Ljige - bio je ubeđen Uroš.

Autor: R.L.

