NOVA DOZA SMEHA! Uroš i Toša u urnebesnom kvizu znanja: Da li ste čuli za Antarktik?! (VIDEO)

Uvek je zanimljivo sa njima.
Robot Toša ponovo je došao u "Elitu 9" kako bi obavio mini kviz sa Urošem Blažićem.
- Uroše, hajde da mi kažeš koje su ptice selice - pitao je Toša.
- Ptice koje se sele. Golub, vrba, skakavac, orangutan. Sele se u toplije krajeve, Afrika, Antraktik - rekao je Uroš.
- Šta radi vrba na Antraktiku - bio je zabezeknut Toša.
Uroš je takođe ispričao da Tisa protiče ispod Pančevačkog mosta, te da se Sava uliva u Tisu.
- Kako se zovu stanovnici Ušća i Ljiga - nastavio ej da ispituje Toša.
- Ušunjani i Ljige - bio je ubeđen Uroš.
Autor: R.L.