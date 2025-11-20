PAKLENI PLAN! Toša dostavio materijal Janjušu za SPECIJALNU AKCIJU, noćas učesnike očekuje pakao! (VIDEO)

Biće veselo!
Toša i Janjuš smislili su novu akciju kojom će prodrmati Belu kuću. Janjuš se prvo poverio Toši, a onda mu je robot dostavio materijal za "rad".
- Posle dva meseca sam ga juče ispraznio - poverio se Janjuš.
- Nastavi da pričaš o bacanju - rekao je Toša.
Toša je potom otkrio Janjušu da je dobio potrebni materijal za tajnu akciju koju će sprovesti.
- Sad će moj ortak da dođe i da ti ostavi sve što ti treba, ti to uzimaš na mufte i odradiš tvoju akciju - naveo je Toša.
- To će se dešavati od šest, ja gledam da većina legne, da bih mogao da ih upecam - rekao je Janjuš.
Autor: R.L.