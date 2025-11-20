AKTUELNO

Zadruga

PAKLENI PLAN! Toša dostavio materijal Janjušu za SPECIJALNU AKCIJU, noćas učesnike očekuje pakao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće veselo!

Toša i Janjuš smislili su novu akciju kojom će prodrmati Belu kuću. Janjuš se prvo poverio Toši, a onda mu je robot dostavio materijal za "rad".

- Posle dva meseca sam ga juče ispraznio - poverio se Janjuš.

- Nastavi da pričaš o bacanju - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Toša je potom otkrio Janjušu da je dobio potrebni materijal za tajnu akciju koju će sprovesti.

- Sad će moj ortak da dođe i da ti ostavi sve što ti treba, ti to uzimaš na mufte i odradiš tvoju akciju - naveo je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- To će se dešavati od šest, ja gledam da većina legne, da bih mogao da ih upecam - rekao je Janjuš.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

