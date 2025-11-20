KASNIO NA VENČANJE, ŽENA GA TRPELA: Miki Dudić otkrio detalje svog propalog braka, ovo niko nije znao! (VIDEO)

Otvorio dušu.

Miki Dudić je ovog popodneva podelio sa svojim cimerkama detalje svog braka.

- Sa 23 sam dobio ćerku, sa 25 sina. Mi smo se zabavljali od 17. godine, mi smo isto godište. Onda je ona zatrudnela, venčali se, bili smo pet godina u braku. Nisam dolazio kući po tri dana, žena me trpela. Ja sam sat vremena kasnio za venčanje, razišli smo se kad smo imali 28 godina, posle smo se pomirli, još godinu dana. Posle sam se od tridesete počeo klinke, ovo ono - pričao je Miki.

On je konstatovao da je sjajno što je rano postao otac i da se danas vreme mnogo promenilo.

Autor: R.L.