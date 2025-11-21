SVI NA PINK! Počinju NOMINACIJE ODABRANIH! Pratite UŽIVO na ružičastoj televiziji! (VIDEO)

Upravo na TV PINK!

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Odabranih, te ga je ....... pročitao cimerima.

- Odabrani, kao što znate, na vama je važan zadatak. Odabrani ne mogu nominovati istu osobu dva puta zaredom, primetili smo da olako shvatate ovaj zadatak kao i da vaša obrazloženja nisu takva. Treba da nominujete onoga ko po vama treba da napusti "Elitu", kao i onog kom biste voleli da vidite leđa. Neophodno je da obrazložite svoju nominaciju. Počnite odmah - glasilo je pismo.

Autor: S.Z.