Neka bude da je ona završila: Bori više dojadilo da ga svaka devojka ponižava, predao štafetu Anastasiji i povukao se iz odnosa! (VIDEO)

Niko ga ne zanima!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Joca Novinar porazgovarao je sa Borom Santanom i Anastasijom Brčić o njihovom odnosu.

- Zbog čega te Boro odjavila Anastasija onako za stolom? - upitao je Joca.

- Ona je navikla sa mnom da bleji i da se druži, mi se posvađamo i budemo dobri, onda se pomirimo i smejemo. Koje su to psovke koje ja izgovaram? Kao da vi ne znate moje psovke kad ja poludim, to su psovke iz prvog razreda. Ja sam više bio nervozan nego što sam bio pijan, ali s njom sam nekako navikao - rekao je Bora.

- Ja njemu na žurki ništa nažao napravila, a on ulazi na žurku i kreće da me vređa kao nikad. Kada se umešala Boginja, on joj je j*bao mrtvu majku. Mislim da je najbolje da ostanemo prijatelji ukoliko je moguće jer ga i dalje gotivim - rekla je Anastasija.

- Ona bukvalno beži od mene, meni to nije jasno. Kad god se približimo jedno drugom, ona kaže: ''Ide mi se kući'' - rekao je Bora.

- Mi možemo komunicirati i blejati, ali više nikad nećemo imati onako blizak odnos - rekla je Anastasija.

- Neka bude da je ona mene odjavila, ali ništa od toga - rekao je Bora.

Autor: N.Panić