AKTUELNO

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Aleksandra Babejić slasno osolila po Neriju, Asmin joj bez ustezanja ODBRUSIO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Tema današnje ankete i osobi koja pokazuje najmanje emocija za druge ljude.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam svašta nešto doživela od svoje majke, koja mi je govorila da da treba sa njenim mužem da zatrudnim, svašta sam prošla, ali nisam radila ništa što Nerio radi - kazala je Aleksandra Babejić.

- Je l' si se ti odrekla majke? - upitao je Asmin.

- Ne, ali nemamo kontakt - rekla je Aleksandra.

- Imaš majku, a trpaš se da živiš kod Kristijana, sram bre da te bude, budalo jedna, sram da te bude i stid - dodao je Asmin.

- Što se ankete tiče, Bebica, Teodora i Kačavenda - kazala je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI! Aneli raspalila RAFAL po Kačavendi, pa joj PREBACILA odnos sa Janjušem! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Milan brutalno zaratio sa Dejanom, osuo žestok rafal po njemu! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Aleksandra i Anđela zaratile zbog Jordanke, pale žestoke optužbe! (VIDEO)

Zadruga

Metež u Beloj kući: Aleksandra i Milena u BRUTALNOM sukobu! Izgovorile jedna drugoj gnusne uvrede! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Aleksandra ušla u crveno, pa zaratila sa Jordankom! Obezbeđenje odmah reagovalo! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Matora optužila Kordu da joj je ukrao PIVO, nastao opšti RUSVAJ! (VIDEO)