METEŽ U BELOJ KUĆI: Aleksandra Babejić slasno osolila po Neriju, Asmin joj bez ustezanja ODBRUSIO! (VIDEO)

Haos!

Tema današnje ankete i osobi koja pokazuje najmanje emocija za druge ljude.

- Ja sam svašta nešto doživela od svoje majke, koja mi je govorila da da treba sa njenim mužem da zatrudnim, svašta sam prošla, ali nisam radila ništa što Nerio radi - kazala je Aleksandra Babejić.

- Je l' si se ti odrekla majke? - upitao je Asmin.

- Ne, ali nemamo kontakt - rekla je Aleksandra.

- Imaš majku, a trpaš se da živiš kod Kristijana, sram bre da te bude, budalo jedna, sram da te bude i stid - dodao je Asmin.

- Što se ankete tiče, Bebica, Teodora i Kačavenda - kazala je Aleksandra.

Autor: S.Z.