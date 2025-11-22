Zaboravljaš da je nekad bilo po dva sata: Alibaba podsetio Aneli kako su nekad lomili krevete u Lincu! (VIDEO)

Rešili da isteraju sve na čistac!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić odlučili su da odigraju "Igru istine" u sobi za izolaciju.

- Da li bi ušao u vezu sa Majom? - pitala je Aneli.

- Ne, znaš da ne bih - rekao je Asmin.

- Da li bi ovde imao s*ks? - pitala je ona.

- Ne, želim da budem bolji od tebe. Ne bih mogao da imam s*ks ovde, otkrio bih se i radio svašta - govorio je Asmin.

- Strah te je da bi se osramotio - dodala je ona.

- Bilo je nekad i po dva sata, zaboravljaš. Šta osećaš prema Janjušu? - pitao je Asmin.

- Ništa, mogla bih tako da sednem sa njim u prolazu, ali emocija je nula. Šta bi uradio kad bi ušla Stanija povetio se njoj ili se sprdao? - pitala je Aneli.

- Posvetio se njoj. Šta smatraš najvećom greškom u poslednje dve godine? - dodao je Asmin.

- Što sam ostala trudna i dozvolila da radim test za trudnoću. Kako ti je bilo u Majamiju, šta ste radili? - pitala je Aneli.

- Lepo, šetali, nijedne minute mi nije bilo dosadno. Najviše sam bio gore tri meseca odjednom, prošle godine. Bio sam gore tri ili četiri puta. Koje greške bi volela da ja ispravim? - govorio je Asmin.

- Da me nikad više ne opsuješ, da ne vređaš moju porodicu i da budeš najbolji otac - rekla je ona.

- Tako bi želela svaka normalna devojka - poručio je on.

- Koje tri stvari bi ti promenio kod mene? - pitala je Aneli.

- Nora da bude na prvom mestu, a ako je ona na prvom mestu da budem i ja kao njen otac - govorio je Asmin.

- Da li sam ja tebi bila kao majka? - dodala je ona.

- Ti bi meni bila na prvom mestu da nisi uradila šta si uradila ulaskom u "Elitu" - rekao je Durdžić.

Autor: A. Nikolić