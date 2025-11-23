Dok mu ona puni glavu, Đukić pomno sluša Teodoru: Anita počela da provocira kao nikad, pa popila žestoko kuliranje! (VIDEO)

Iskulirao je!
Teodora Delić imala je svoje izlaganje na ''Nominacijama'' o Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću, kada je Anita Stanojlović iskoristila priliku da je ponizi i sazna šta se to tačno Filipu Đukiću svidelo kod nje, ali je on pomno slušao Teodoru i iskulirao bivšu.
- Ne znam šta se njemu svidelo na njoj - rekla je Anita.
- Pa da je isk*ra - rekao je Terza.
- Pa i mene sj*ba - rekla je Anita.
- Pa dobro i s tobom je to radio - dodao je Terza.
- Napolju smo to radili, ali više nema ovde - rekla je Anita.
Autor: N.Panić