Dok mu ona puni glavu, Đukić pomno sluša Teodoru: Anita počela da provocira kao nikad, pa popila žestoko kuliranje! (VIDEO)

Iskulirao je!

Teodora Delić imala je svoje izlaganje na ''Nominacijama'' o Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću, kada je Anita Stanojlović iskoristila priliku da je ponizi i sazna šta se to tačno Filipu Đukiću svidelo kod nje, ali je on pomno slušao Teodoru i iskulirao bivšu.

- Ne znam šta se njemu svidelo na njoj - rekla je Anita.

- Pa da je isk*ra - rekao je Terza.

- Pa i mene sj*ba - rekla je Anita.

- Pa dobro i s tobom je to radio - dodao je Terza.

- Napolju smo to radili, ali više nema ovde - rekla je Anita.

Autor: N.Panić