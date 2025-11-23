Čestitam ti na borbi, koju bi malo ko izdržao: Ivan zavidi Aneli na hrabrosti i snazi, ali joj žestoko zamera pomirenje s Alibabom nakon svega! (VIDEO)

Alibabi zasmetalo njegovo mišljenje!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Ovo mi je blamantna situacija u kojoj se njih dvoje nalaze, treba im hladne vode da se malo dovedu u red. Ovo nije iskreno, a u ovo stanje su došli jer su za premalo vremena jedno drugom rekli najgore stvari. Sada je u toku pauza, kao što su i svi rekli, i vrlo je teško da ovo ovako ostane. Svi ljudi koji su gazili Aneli mesecima, sada nisu smeli ništa da joj kažu i tako dalje. Ljude koje si ti pomenuo da su tvoji prijatelji su večeras bili jako blagi prema Aneli, a to je zato što si ti sada dobar s njom. Mislim da si ti odavno shvatio da nisi sa Stanijom i da bi jedini uzrok zbog kog te je ostavila jeste Maja - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Aneli:

- Aneli moram da ti čestitam na borbi koju vodiš jer stvarno nije lako, a žao mi je što si u ovoj situaciji s Lukom. Svakako je za svaku pohvalu na borbi, nije lako izboriti se sa celom situacijom. Ove godine smo u fenomenalnim odnosima, nema potrebe da to tako i ne ostane. Među retkima sam koji su govorili da je za orden i poštovanje kakav odnos imaš s Asminom jer sve što si mu zamerila si progutala zbog deteta. Naravno da ostavljam Aneli, a šaljem Asmina - rekao je Ivan.

Naredni je reč dobio Ilija Pečenica.

- Ukoliko je ova izolacija donela tome da oni spuste loptu, onda svaka čast jer znate šta ste ostavili napolju. Asmin u sebi ima empatiju i kad pogreši, on se stvarno izvini jasno i glasno. On ima ego jači koji kada pogreši shvati da se pokajao, ali u tom trenutku izbacuje sve iz sebe. Mi se nismo mnogo svađali, a što se tiče Aneli moram da kažem da mi je drago da smo spustili loptu ona i ja. Ukoliko je iskreno s obe strane, onda svaka čast. Što se tiče Aneli, ona je najgora sama po sebi i mislim da ona ne zna da prihvati kritiku na pravi način. Par puta sam zapazio Asmina koji je upitao Aneli: ''Da li si se pokajala zbog nečega?'', a ona je rekla: ''Ne'' i negde mislim da je to nenormalno. Sada ostavljam Aneli - rekao je Ilija.

Detaljnije pogleadjte u nastavku.

Autor: N.Panić