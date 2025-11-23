Obrukali ste se i nemojte da se mirite: Boginja se trudi svim silama da Aneli i Alibabi otvori oči, ali uzalud! (VIDEO)

Ne polazi joj za rukom!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Tanji Stijelji Boginji.

- Kao par ste bruka i sramota jer ste dozvolili da oprostite ljudima koji su vam dirali dete, porodice i tako dalje. Smatram da spuštate loptu s ljudima koji su vas najstrašnije vređali, a vaše dete će doživeti bruku i sramotu kad vidi sve što ste vi pričali. Smatram da se Asmin šlihta mnogim ljudima, kao što je Maja. Devojku si prvo izvređao, a sad je dižeš u nebesa i ne znaš ni ti zašto. Mislim da si jako namazan i da Aneli ne želiš uopšte dobro, kao i što si pričao da dete nije tvoje. Mislim da od vaše ljubavi nema ništa, smatram da ste se oboje obrukali i moj savet vam je da se ne mirite. Ne volim nasilnike, tebe su ovde mnogo vređali i psovali, a ti si skakao jedino na Uroša Stanića kao što si dokazao i da si p*čka. Nominujem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Boginja.

- O tome koliko ste se obrukali i pogazili sve ono za šta ste se zalagali, vi nemate šta dalje. Prodali ste najbliže, svoje dete i porodicu. Nemate kapacitete da to shvatite, niti ćete ikad samo što vas ja ne krivim. Po mom mišljenju sve ono što Asmin predstavlja u teoriji, kosi se kroz njegovu praksu. Nedopustivo mi je da kačiš svoje dete i upoređuješ ga s drugim, a busaš se da si neki gospodin. Ti konstantno menjaš mišljenje, uvek spuštaš druge da bi izdigao sebe. Ja sam te podržala od starta jer mislim da jeste ona počela prva vaš rat, ali sebe si obezvredio totalno. Što se tiče Aneli mislim da imaš više empatije i ljudskosti u sebi za razliku od njega, ajde da se ne ponavljam u krug. Ostaviću Aneli - rekla je Vanja Prodanović.

Autor: N.Panić