Jako si loš čovek, a ona je najgora po sebe: Anastasija vratila Asmina na fabrička, Viktor ponovo potkačio Durdžića (VIDEO)

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Saletu Luksu.

- Aneli, ja nju ne poznajem, ovde sam je upoznao. Luka mi je legao u početku, zbog toga sam imao okej mišljenje o njoj. Rekao sam da ne verujem da muškarac može da mrzi toliko ženu sa kojom ima žensko dete, a onda me je Sita tagovala i vređala da sam narkoman. Sita je očekivala da će Aneli da pobedi, mislim da mnogo daje sebi za pravo, mislim da ona trese šljivu. Aneli je ovde Luku maksimalno ponizila i stalno ga ponižava i svaki dan ga ponižava sve više i više. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekao je Luks.

- Smatram da neki prisniji odnos od spuštanja lopte, ne bi trebao da se desi zbog uvreda koje je on govorio njoj i ona njemu. Što se tiče Asmina, prema meni je uvek imao poštovanje bez obzira na to koliko ja godina imam i koliko on ima i kada god sam iznosio na anketama i gde već, bilo je nekada i protiv njega, nikada me nije uvredio. Ostavljam Aneli, šaljem Asmina - rekao je Viktor.

- Mislim da je Asmin jako loš čovek, agresivan, ponašaš se jako loše, misliš da možeš da prosipaš silu jer si u prvoj temi. Spletkariš ovuda okolo, samo loše mogu da pričam o tebi, čak i ovo što dobro učiniš, vrlo brzo to pos*reš. Aneli, ti si najgora za sebe, a za okolinu nisi loša. Jako si toksična u ljubavnim odnosima, vidi se po tebi. Tako da, šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Anastasija.

- Počeću od Aneli, nemamo neku ozbiljniju komunikaciju da bih mogla da sudim. Mislim da si sentimentalna osoba i dosta puta mi je bilo žao tebe, mislim da se ne igraš i da su to neke tvoje prirodne reakcije, samo mislim da nisi sigurna sama sa sobom šta želiš i šta hoćeš. Asmin, mi imamo okej komunikaciju, za tebe mislim da si neko ko baš mnogo voli sebe, neko si ko ne prihvata kritike. Volim takav karakter kod ljudi, ozbiljan manipulator, još ozbiljniji emotivni manipulator. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekla je Dušica.

Autor: Nikola Žugić