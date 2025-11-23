AKTUELNO

Igra, ali na njihovu štetu: Matora otkrila zbog čega je poslala Aneli i Alibabu u izolaciju, sada joj je sve jasno! (VIDEO)

Otkrila sve!

U toku je emisija ''Nominacije'', a  takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Miladinu Srdanovu.

- Ja sam očekivao da će danas goreti, ali ovo danas je ravna linija. Ostavljam Aneli i šaljem Asmina - rekao je Miladin.

- Asmin je odličan manipulator i rijaliti igrač, postao je spletkaroš i učiš od najboljih. Ne smatram kao ništa loše što si nasilan jer sam i ja takva, ne volim da mi neko tupi k*rac. Ovaj odnos vam je top i šaljem tebe - rekla je Rada.

- Ostavljam Aneli, šaljem Asmina - rekla je Aleksandra.

- Ja ću ostaviti Aneli, a poslati Asmina - rekao je Murat.

- Ja njih dvoje nisam stavila u izolaciju zbog ljubavnog odnosa, već da vidimo šta se tu dešava. Kada pričaš istinu, ne bojiš se laži i ne treba ti nijedan demant i laži zato što je istina najjača oružje. U ovoj situaciji bilo kakva igra ili dokazivanje je pogrešno. Manipulator je onaj čiju igru ne provališ, a Asmina su svi provalili. Dosta su bile neiskrene nominacije, ali to je za neku drugu emisiju. Za mene je ovo igra na njihovu štetu i lažna igra. Nikada ne bih mogla ni na njenom ni na Asminovom mestu da uradim ovo. Nominujem Aneli i dala sam joj mali

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

