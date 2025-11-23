RAZVILI SVOJE TEORIJE: Asmin i Dača do detalja izanalizirali ponašanje Aneli i Maje, evo do kakvih su zaključaka došli! (VIDEO)

Nisu se libili da iskažu svoj stav!

Dača Virijević i Asmin Durdžić su pre spavanja razgovarali o Maji Marinković i Aneli Ahmić.

- Maju ni Filip ne zanima - rekao je Asmin.

- Ma jok - dodao je Dača.

- Njoj je bilo dovoljno da se dokaže ovim metlama ovde da može da ih skloni od njega - rekao je Asmin.

- Ti si dokazao da je Aneli veoma srećna kada ste u dobrom odnosu i vidi se da sve zavidi od teme, mislim na vaš odnos - rekao je Dača.

To je i Luka primetio - dodao je Asmin.

Autor: S.Z.