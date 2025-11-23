AKTUELNO

Zadruga

RAZVILI SVOJE TEORIJE: Asmin i Dača do detalja izanalizirali ponašanje Aneli i Maje, evo do kakvih su zaključaka došli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu se libili da iskažu svoj stav!

Dača Virijević i Asmin Durdžić su pre spavanja razgovarali o Maji Marinković i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maju ni Filip ne zanima - rekao je Asmin.

- Ma jok - dodao je Dača.

- Njoj je bilo dovoljno da se dokaže ovim metlama ovde da može da ih skloni od njega - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si dokazao da je Aneli veoma srećna kada ste u dobrom odnosu i vidi se da sve zavidi od teme, mislim na vaš odnos - rekao je Dača.

To je i Luka primetio - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Grmi, seva: Odabrani žestoko počeli svoje nominacije, Mića otkrio koliko je kivan na Maju, Terza iskazao najdublje gađenje prema Bojani! (VIDEO)

Zadruga

NJOJ ŽELE DA VIDE LEĐA! Odabrani otkrili ko im se GADI, pa ovu UČESNICU izglasali kao NAJVEĆE ZLO! (VIDEO)

Zadruga

'AKO NE VOLIŠ SEBE, NIKO DRUGI NEĆE!' Milena sasula Ša u lice GORKU istinu, pa se obratila Aneli i priznala kako gleda na njen odnos sa Janjušem: NIJE

Zadruga

USAGLASILI SE: Ilija i Dača detaljno izanalizirali Lukine propuste i greške, došli do zaključka da njegovo ponašanje vodi pravo u SUNOVRAT! (VIDEO)

Zadruga

ONA JE BRUKA ZA ŽENSKI ROD: Sofi i Mrvica udruženim snagama stavile Slađanu na stub srama: OČAJNA JE U SVAKOM SMISLU! (VIDEO)

Domaći

HLADAN ZNOJ IM KAPLJE SA ČELA! Učesnici biraju NAJINTUITIVNIJEG među sobom - tenzija u Beloj kući dosegla vrhunac! (VIDEO)