SVI ODMAH NA PINK! Pratite emisiju Elita Specijal, ovo nikako ne smete da PROPUSTITE

Ne menjajte kanal!
Kako je Veliki šef ove nedelje odlučio da produži izolaciju Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću zbog vašeg insistiranja, voditeljka Dušica Jakovljević večeras će voditi emisiju "Elita Specijal" iz studija TV Pink.
Voditelj Darko Tanasijević će u dobro poznatom Šiša baru razgovarati sa učesnicima, kao i svake nedelje, koji će mu poveriti svoje tajne i rekapitulirati dešavanja koja su obeležila nedelju koja se polako bliži kraju.
Ni učesnici, a ni gledaoci ni ne slute šta im se sprema, tako da ovo veče ne smete propustiti.
Autor: S.Z.