Anita Stanojlović zapenila je nakon što je čula da je Asmin Durdžić cimerima rekao da je on njoj namenio cveće koje joj je pre neki dan stiglo, a ne Stanislav Krofak, što ju je izbacilo iz takta.
- Asmine, dođi ovamo. Nemoj Maju da praviš ljubomornom preko mene. Je*alo te cveće i sve. Nemoj da praviš spletke - rekla je Anita.
- Ko ti pravi spletke? - upitao je Asmin.
- Nije bilo od tebe cveće koje sam dobila, nego od Stanislava. Nemoj da je praviš ljubomornom preko mene, to raditi nećeš. Asmine, ne obraćaj mi se više - kazala je Anita.
