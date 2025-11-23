NEMOJ MAJU DA PRAVIŠ LJUBOMORNOM PREKO MENE: Anita zapenila na Asmina, uputila mu žestoke reči nakon što je čula kakve priče kruže među učesnicima! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Anita Stanojlović zapenila je nakon što je čula da je Asmin Durdžić cimerima rekao da je on njoj namenio cveće koje joj je pre neki dan stiglo, a ne Stanislav Krofak, što ju je izbacilo iz takta.

- Asmine, dođi ovamo. Nemoj Maju da praviš ljubomornom preko mene. Je*alo te cveće i sve. Nemoj da praviš spletke - rekla je Anita.

- Ko ti pravi spletke? - upitao je Asmin.

- Nije bilo od tebe cveće koje sam dobila, nego od Stanislava. Nemoj da je praviš ljubomornom preko mene, to raditi nećeš. Asmine, ne obraćaj mi se više - kazala je Anita.

Autor: S.Z.