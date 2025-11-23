AKTUELNO

Zadruga

NEMOJ MAJU DA PRAVIŠ LJUBOMORNOM PREKO MENE: Anita zapenila na Asmina, uputila mu žestoke reči nakon što je čula kakve priče kruže među učesnicima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dala svoj sud!

Anita Stanojlović zapenila je nakon što je čula da je Asmin Durdžić cimerima rekao da je on njoj namenio cveće koje joj je pre neki dan stiglo, a ne Stanislav Krofak, što ju je izbacilo iz takta.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, dođi ovamo. Nemoj Maju da praviš ljubomornom preko mene. Je*alo te cveće i sve. Nemoj da praviš spletke - rekla je Anita.

- Ko ti pravi spletke? - upitao je Asmin.

- Nije bilo od tebe cveće koje sam dobila, nego od Stanislava. Nemoj da je praviš ljubomornom preko mene, to raditi nećeš. Asmine, ne obraćaj mi se više - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

JA SE SLADIM: Ena se naslađuje Lukinom SUNOVRATU pored Aneli, istakla da je prema njemu imala iskrene prijateljske namere pa se osvrnula na Ahmićevu:

Domaći

NIJE LUKA, NEGO LUJKA: Žana osula rafal po Vujoviću, pa se osvrnula na Aneli: ONA NIJE PREBOLELA ASMINA! (VIDEO)

Domaći

ONA ZASLUŽUJE BOLJE! Teodora Delić dala svoj sud o raskidu Stefana Karića! Smatra da je sada pokazao PRAVO LICE, a njegovoj bivšoj uputila reči podršk

Domaći

OVO SU SVI ČEKALI! Anđela se obratila Mileni Kačavendi nakon što ju je RAZAPELA zbog bivše drugarice: Preterala si u OSUĐIVANJU MENE... (VIDEO)

Domaći

SVAKA MOJA SUZA ĆE VAS STIĆI: Oglasila se sestra Asmina Durdžića nakon raskrinkavanja porodice Ahmić! Pružila podršku zanemarivanom Sitonom sinu, koji

Zadruga

Znači da ne posustaneš kod wc šolje: Miljana sigurna da je Taki upozorio Maju na Filipa Đukića! (VIDEO)