Je l' bi ja to trebala da shvatim kao provokaciju? Teodora ogolila dušu o Bebici, pita se još koliko vremena mora da prođe da bi mogla da diše! (VIDEO)

Ništa joj više nije jasno

Teodora Delić osamila se u ''Pabu Prijatelji'' sa Ilijom Pečenicom o svom odnosu s Nenadom Macanovićem Bebicom, za koji je priznala da više ne postoji i zapitala se još koliko vremena treba da prođe da bi ona mogla da diše od bivšeg.

- Nije mi jasno, koji vremenski period mora da prođe da ja mogu da funkcionišem normalno? - upitala je Teodora.

- Jedno mesec dva, sigurno. Mislim da on u svojoj glavi ne može da preseče da ti nećeš biti s njim iako si mu to rekla više puta - rekao je Pečenica.

- Šta bi bilo da je obrnuta situacija, da on sad bude s nekom? To bi bilo lagano, a je l' i ja trebam da shvatam to kao provokaciju i da udaram nekog na spavanju? Tad bih ja bila monstrum, ali u kojoj smo sad šah-mat poziciji. Ukoliko ja nastavim dalje haos, a ukoliko on nastavi onda sam ja monstrum - dodala je Delićeva.

pročitajte još Godinama se oblačio kao majka i podizao penziju, a onda je PRONAĐENO NJENO TELO

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić