Opklada je pala: Anđelo dao motivaciju Aneli da se više nikad ne pomiri sa Lukom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko li će odneti pobedu?

Anđelo Ranković i Aneli Ahmić iskoristili su slobodno vreme da razgovaraju, a kako ona više nije u ljubavnoj vezi sa Lukom Vujovićem više ne mora da se ustručava i da beži od ljudi koji joj prijaju.

Je l' bi ja to trebala da shvatim kao provokaciju? Teodora ogolila dušu o Bebici, pita se još koliko vremena mora da prođe da bi mogla da diše! (VIDEO

Njih dvoje su razmenjivali iskustva o satovima, ali i komentarisali zadatak Marka Janjuševića Janjuša da sa gumenom zmijom nasmari svoje cimere.

- Je l' ste se pomirili? - pitao je Anđelo.

- Ne, ni nećemo. Ajde da se kladimo - rekla je Aneli.

Ipak nije kraj? Teodora ubeđena da njeno i Đukićevo vreme tek dolazi! (VIDEO)

- Ajde u ručak napolju, gala - dodao je on.

- Naravno, pripremi se - poručila je ona.

Autor: A. Nikolić

