Opklada je pala: Anđelo dao motivaciju Aneli da se više nikad ne pomiri sa Lukom! (VIDEO)

Ko li će odneti pobedu?
Anđelo Ranković i Aneli Ahmić iskoristili su slobodno vreme da razgovaraju, a kako ona više nije u ljubavnoj vezi sa Lukom Vujovićem više ne mora da se ustručava i da beži od ljudi koji joj prijaju.
Njih dvoje su razmenjivali iskustva o satovima, ali i komentarisali zadatak Marka Janjuševića Janjuša da sa gumenom zmijom nasmari svoje cimere.
- Je l' ste se pomirili? - pitao je Anđelo.
- Ne, ni nećemo. Ajde da se kladimo - rekla je Aneli.
- Ajde u ručak napolju, gala - dodao je on.
- Naravno, pripremi se - poručila je ona.
Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić