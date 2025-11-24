Opklada je pala: Anđelo dao motivaciju Aneli da se više nikad ne pomiri sa Lukom! (VIDEO)

Ko li će odneti pobedu?

Anđelo Ranković i Aneli Ahmić iskoristili su slobodno vreme da razgovaraju, a kako ona više nije u ljubavnoj vezi sa Lukom Vujovićem više ne mora da se ustručava i da beži od ljudi koji joj prijaju.

Njih dvoje su razmenjivali iskustva o satovima, ali i komentarisali zadatak Marka Janjuševića Janjuša da sa gumenom zmijom nasmari svoje cimere.

- Je l' ste se pomirili? - pitao je Anđelo.

- Ne, ni nećemo. Ajde da se kladimo - rekla je Aneli.

- Ajde u ručak napolju, gala - dodao je on.

- Naravno, pripremi se - poručila je ona.

Autor: A. Nikolić