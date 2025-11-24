AKTUELNO

IDEM ZA SVAKOM I BRIŠEM BARABAR! Zorica otkrila kakve probleme ima sa KUĆNIM POMOĆNICAMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dušica ima iste muke.

Dušica Đokić i Zorica Marković ovog jutra pile su prvu jutarnju kafu u pušionici i pričali o higijeni.

Zorica je istakla da svaku kućnu pomoćnicu isprati, jer niko ne može da briše njenu kuću kao ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za svakom idem barabar, a platim - rekla je Zorica.

- Isto, ili kažem kuhinju da mi ne dira, to ne može niko bolje od mene - konstatovala je Dušica.

- To se pre pralo, pa kad staviš na štrik, beli se kao biser - sećala se Zorica.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

