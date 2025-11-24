AKTUELNO

Završni udarac! Alibabin otac Mustafa javno odgovorio Staniji: Nesuđena snajo, potrudiću se da te moj psihić više nikad...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Facebook.com ||

Stanija Dobrojević juče je putem našeg portala uputila otvoreno pismo Mustafi Durdžiću, ocu svog partnera, učesnika "Elite", Asmina Durždića Alibabe, a sada je usledio odgovor.

Dok je Asmin u "Eliti" i vodi brigu o statusu svoje emotivne veze sa Stanijom, napolju se dešava nešto što nije ni slutio da će se desiti - rat Durdžića i Dobrojevićeve!

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Sve je počelo kada je Mustafa na svom profilu na Fejsbuku iskritikovao Staniju zbog njenog gostovanja u studiju "Elite", što je nju razočaralo. Nizale su se stvari posle toga, a Stanija je juče "podvukla crtu".

Mustafa se sada obratio tim povodom:

- Odgovor "nesuđenog" svekra "nesuđnoj" snajki - zahvaljujem vam za odgovor na moje otvoreno pismo. Ako je majka Nada jedini razlog da stavite tačku na vašu emotivnu vezu sa mojim sinom, onda se usuđujem napisati da ta veza nije bila vredna ni jedan groš. Na prozivke Asminove podrške koje su u datom periodu usledile ja sam odlučno stao na vašu stranu. Želim da vas podsetim na period vašeg poznanstva sa mojim sinom i na vreme kad ste nam se predstavljali video pozivima. Tad ste bili prelepi, a ja sam po prvi put video svog sina zaljubljenog i sretnog. Nažalost, sticajem okolnosti vašoj sreci došao je ubrzo kraj - poručio je on za Pink.rs i dodao:

Foto: Pink.rs/ Privatna arhiva

- Za mene ste ti i Asmin najlepši par 21. veka. Svestan težine optužbi koje su tad išle na vaše ime, ja sam odlučno stao sa svojom porodicom na vašu stranu. Ovom prilikom želim da vam se zahvalim na svemu i od srca vam želim sreću u životu i ljubavi. Ja vas vise spominjati neću, a potrudiću se da "psiho-psihić“ bude sto normanliji i da vas ne proganja više. Pozdrav - poručio je Durdžić.

Foto: Privatna arhiva/ Pink.rs

Autor: D. T.

