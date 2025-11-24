AKTUELNO

Zadruga

Aneli upisala Alibabinu školu nemačkog: Smeh do suza u izolaciji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić odlučio je da nauči Aneli Ahmić nemački jezik kako bi odradili zadatak kod Drveta, te je ove večeri krenuo sa svojim lekcijama.

- Sutra idemo kod Drveta da tražimo zadatak za nemački - rekao je Asmin.

- Nek nas pozove preko dana. Drvo, pozovi nas za poziv sa Norom - rekla je Aneli.

- Ako ja tebe budem učio nećemo završiti do juna - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ovde učila i mađarski. Izmišljala sam i govorila neke stvari - rekla je Aneli.

- Znaš li bilo šta nemački? - pitao je Asmin.

- Razumem tebe za bauštelu - rekla je Aneli.

- Ajde se reci nešto na nemačkom - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić

