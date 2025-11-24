Aneli upisala Alibabinu školu nemačkog: Smeh do suza u izolaciji (VIDEO)

Hit!
Asmin Durdžić odlučio je da nauči Aneli Ahmić nemački jezik kako bi odradili zadatak kod Drveta, te je ove večeri krenuo sa svojim lekcijama.
- Sutra idemo kod Drveta da tražimo zadatak za nemački - rekao je Asmin.
- Nek nas pozove preko dana. Drvo, pozovi nas za poziv sa Norom - rekla je Aneli.
- Ako ja tebe budem učio nećemo završiti do juna - rekao je Asmin.
- Ja sam ovde učila i mađarski. Izmišljala sam i govorila neke stvari - rekla je Aneli.
- Znaš li bilo šta nemački? - pitao je Asmin.
- Razumem tebe za bauštelu - rekla je Aneli.
- Ajde se reci nešto na nemačkom - rekao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić