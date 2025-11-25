VAN SEBE! Teodora zaurlala na Bebicu iz petnih žila, PA ZAVRŠILA SVA U SUZAMA! (VIDEO)

Haos od ranog jutra.
Čim su oči otvorili Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić su počeli da se svađaju. Svojim vredama i psovkama prodrmali su Belu kuću.
- Ja sam se pravila da spavam, odj*bi od mene, mrš u p*čku materinu više. J*bem li te u usta ta smrdljiva, debela - urlala je Teodora.
- Više mi se ne obraćaj - rekao je on.
- Sad ćeš da vidiš kako ću da blejim sa svima, mrš j*bem li ti mamu u p*čku, ostavi me na miru j*bao te pas onaj koji te napravi - vikala je Delićeva.
- Čemu sve ovo - pitao je Bebica.
- Ostavi me na miru čoveče, isto radiš, neću da živim s tobom, ostavi me na miru čoveče, vidim da si nepromenjen - rekla je Teodora i počela da plače.
