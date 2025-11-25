AKTUELNO

Zadruga

VAN SEBE! Teodora zaurlala na Bebicu iz petnih žila, PA ZAVRŠILA SVA U SUZAMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos od ranog jutra.

Čim su oči otvorili Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić su počeli da se svađaju. Svojim vredama i psovkama prodrmali su Belu kuću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se pravila da spavam, odj*bi od mene, mrš u p*čku materinu više. J*bem li te u usta ta smrdljiva, debela - urlala je Teodora.

- Više mi se ne obraćaj - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ćeš da vidiš kako ću da blejim sa svima, mrš j*bem li ti mamu u p*čku, ostavi me na miru j*bao te pas onaj koji te napravi - vikala je Delićeva.

- Čemu sve ovo - pitao je Bebica.

- Ostavi me na miru čoveče, isto radiš, neću da živim s tobom, ostavi me na miru čoveče, vidim da si nepromenjen - rekla je Teodora i počela da plače.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Farma

PROKA OVAKO NIKAD NIJE POBESNEO! Zapretio farmerima da ove nedelje neće ići na pijacu (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti: Teodora sve zakuvala bez imalo blama! Đukić doživeo pomračenje i vređao Bebicu iz petnih žila (VIDEO)

Farma

Biće žestoko: Proka stigao na imanje, pa upozorio farmere na OVO, posebno se obratio ženama (VIDEO)

Farma

Prvo svađa, pa doručak! Lili od ranog jutra osula žestoko po JEDNOJ FARMERKI: Smatra da je ukrala sve palačinke (VIDEO)

Zadruga

Dobio hladan tuš! Korda ne odustaje od manipulacije Ane, ona ga načisto oduvala, pa poručila: Smučio si mi se! (VIDEO)

Zadruga

'MOJA MAMA GA POZDRAVILA, PA MISLI DA MOŽE DA MI PRIDIKUJE!' Anita Tomić i Slađa Lazić oplele po Luki Majčici zbog njegovog 'PAMETOVANJA' ! (VIDEO)