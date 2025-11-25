BOŽE SAČUVAJ, KAO BUVLJA PIJACA! Goca Džehverović SKANDALIZOVANA, umalo se nije onesvestila kad je ušla u garderober! (VIDEO)

Slabo vode računa o higijeni i urednosti.

Goca Džehvarović, čuvena mama Džehva stigla je danas u "Elitu 9" kako bi proverila higijensko stanje u Beloj kući i na celom imanju.

- Dobar dan, vidite kako je ovde prljavo - odmah s vrata je povikala Goca.

Kada je ušla u garderober Goca je doživela "pomračenje".

- Kako se ne sapletete ovde? Odnesite na kapiju ovo sve što vam je viška. Ovo prljavo, Bože sačuvaj. Naređali ste ovde kao buvlja pijaca - čudila se ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.