BOŽE SAČUVAJ, KAO BUVLJA PIJACA! Goca Džehverović SKANDALIZOVANA, umalo se nije onesvestila kad je ušla u garderober! (VIDEO)

Slabo vode računa o higijeni i urednosti.
Goca Džehvarović, čuvena mama Džehva stigla je danas u "Elitu 9" kako bi proverila higijensko stanje u Beloj kući i na celom imanju.
- Dobar dan, vidite kako je ovde prljavo - odmah s vrata je povikala Goca.
Kada je ušla u garderober Goca je doživela "pomračenje".
- Kako se ne sapletete ovde? Odnesite na kapiju ovo sve što vam je viška. Ovo prljavo, Bože sačuvaj. Naređali ste ovde kao buvlja pijaca - čudila se ona.
Autor: R.L.