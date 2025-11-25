AKTUELNO

Zadruga

SAVETNIK ALIBABA! Asmin pokušava da pomiri Aneli i Luku, posle razgovora sa njim, rešio Ahmićevu da smekša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije video.

Nakon što je porazgovarao sa Lukom Vujovićem, Asmin Durdžić je došao u izolaciju kod Aneli Ahmić i sve joj preneo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ima, prišao mi Luka, traži savet, ne zna šta da radi, kaže: "Volim je, ali napada me zbog Anite" - rekao je Asmin.

- Je l' zaj*avaš ti mene - bila je u čudu Aneli.

- Kaže ne zna šta da radi, on se kune da ga Anita ne zanima. Kaže da te voli, rekao sam mu da se ne blamira. Meni je glupo da se mešam - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

DOBAR SI MOMAK, ONA TEBE VOLI! Alibaba savetovao Luku da se pomiri sa Aneli! ŠOK NAD ŠOKOVIMA! (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Asmin otkrio da je koketirao sa Teodorom, ona promenila sve boje, a onda je Dača progovorio o njenim emocijama prema Filipu: TO TRAJE... (VIDEO)

Domaći

Drži Aneli u šaci: Objava Biljane Vujović zapalila mreže, jednom rečenicom postavila Ahmićevu na svoje mesto (FOTO)

Domaći

Aneli Ahmić stigla u Belu kuću: Alibaba je odmah PROZVAO, ona Luki priredila hladan tuš: Verenika NE POZNAJEM! (VIDEO)

Domaći

PREOKRET! Luka stavio definitivnu tačku na odnos sa Aneli, pa joj najavio TUŽBE! (VIDEO)

Domaći

Koriste moje dete za bilbord i reklamu: Asmin Durdžić ulazi u Elitu 9 spreman da raščisti sve račune i obelodani svoju stranu priče! (VIDEO)