SAVETNIK ALIBABA! Asmin pokušava da pomiri Aneli i Luku, posle razgovora sa njim, rešio Ahmićevu da smekša! (VIDEO)

Asmin pokušava da pomiri Aneli i Luku, posle razgovora sa njim, rešio Ahmićevu da smekša!

Nakon što je porazgovarao sa Lukom Vujovićem, Asmin Durdžić je došao u izolaciju kod Aneli Ahmić i sve joj preneo.

- Šta ima, prišao mi Luka, traži savet, ne zna šta da radi, kaže: "Volim je, ali napada me zbog Anite" - rekao je Asmin.

- Je l' zaj*avaš ti mene - bila je u čudu Aneli.

- Kaže ne zna šta da radi, on se kune da ga Anita ne zanima. Kaže da te voli, rekao sam mu da se ne blamira. Meni je glupo da se mešam - rekao je on.

Autor: R.L.