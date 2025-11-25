AKTUELNO

BLAME, NEĆU VIŠE BITI S TOBOM! Aneli uništila i poslednje zrno nade za pomirenje sa Lukom! (VIDEO)

Da li je ovo zaista kraj?

Nakon što je Luka Vujović otvoreno flertovao i pitao Anitu Stanojlović za zagrljaj, Aneli Ahmić je potpuno pobesnela.

- Majo on manipuliše tobom! Blame, neću više biti s tobom, blam me je kunem ti se, ostavila sam te doviđenja - zaurlala je Aneli.

- I mene blam tebe, ali on neće sa tobom, shvati. Ti bi bila sa njim, ali on neće sa tobom, bila bi sa Anđelom, ponižavam te, tako je - vikao je Luka.

- Ja sam kao muško pustio suzu za njom - ponvaljao je Luka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

