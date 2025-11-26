AKTUELNO

Sve gori u izolaciji: Alibabi i Aneli totalno popustile kočnice, on je prebacio preko ramena i uzeo pod svoje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovakve ih nikada niste videli!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić već danima iza nas spuštaju loptu i grade što bolji odnos navodno zbog ćerkice Nore, iako niko od gledalaca nije mogao ni da zamisli da će njih dvoje moći normalno da razgovaraju posle svega.

Foto: TV Pink Printscreen

Ipak, čini se da oni sve iz dana u dan ostavljaju bez teksta. Sada su se nešto sporečkali u izolaciji, zbog čega su se sve vreme smejali, a potom se Aneli našalila i krenula kao da udari Alibabu, čemu on nije mogao da odoli već je odmah uzeo nju i prebacio preko ramena i nosio je tako po izolaciji. Da li će se njih dvoje pomiriti, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

