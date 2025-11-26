Sve gori u izolaciji: Alibabi i Aneli totalno popustile kočnice, on je prebacio preko ramena i uzeo pod svoje! (VIDEO)

Ovakve ih nikada niste videli!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić već danima iza nas spuštaju loptu i grade što bolji odnos navodno zbog ćerkice Nore, iako niko od gledalaca nije mogao ni da zamisli da će njih dvoje moći normalno da razgovaraju posle svega.

Ipak, čini se da oni sve iz dana u dan ostavljaju bez teksta. Sada su se nešto sporečkali u izolaciji, zbog čega su se sve vreme smejali, a potom se Aneli našalila i krenula kao da udari Alibabu, čemu on nije mogao da odoli već je odmah uzeo nju i prebacio preko ramena i nosio je tako po izolaciji. Da li će se njih dvoje pomiriti, ostaje da pratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić