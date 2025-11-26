AKTUELNO

Zadruga

Otvorio dušu: Alibaba priznao kakve namere ima prema Aneli, nikad iskrenije priznao sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao!

Asmin Durdžić u razgovoru sa Jovanom Tomić Matorom priznao je da dobar odnos sa Aneli Ahmić nije nikakva igra i da sa njom ima iskrene namere i želi da bude uz nju.

pročitajte još

Znalo se od spolja, ali ja ćutim: Dača čuva šokantnu tajnu Bebice i Teodore, ako progovori mogao bi da ih sahrani! (VIDEO)

- Meni je sve ovo igra, ali kunem ti se da se sa Aneli ne igram i ne želim ponovo da je povredim. Šta god da je bilo ovde želim da joj budem drug. Nju je Sita terala u propast. Ja sam spustio loptu jer je ona majka mog deteta. Ja ne želim da Aneli završi kao Miljana Kulić - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona će uvek njih da štiti - dodala je Matora.

pročitajte još

Sve gori u izolaciji: Alibabi i Aneli totalno popustile kočnice, on je prebacio preko ramena i uzeo pod svoje! (VIDEO)

- Ja sam juče prećutao. Danas sam Dači rekao kad je rekao da će da je gazi, dok sam ja sa njom u odnosu niko nema pravo da je zgazi. Ja bih se ubio kad bih igrao igru. Ti si mene procenila dobro, ja ne igram igre sa nekim ko je polupan i ko je u k*rcu. Kakav bih ja bio čovek? Ajde da budemo realno, ne gazi se čovek kad je slab. Ajde mene neka neko gazi - nastavio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ogolio dušu: Peja priznao da ima emocije prema Eni, pa je po prvi put izdigao iznad svih devojaka (VIDEO)

Domaći

PRIZNAO SIMPATIJE: Evo koji takmičar je bacio oko na Anitu, uzdigao je u zvezde komentarom, pa Đukiću zamerio OVO (VIDEO)

Domaći

ŠOK BOMBA! Aneli razbila glavu Siti jer su nestale Alibabine pare: Asmin priznao sve o nasilju nad bivšom, pa šokirao: Sita je ukrala pare ocu dok je

Domaći

Aneli Ahmić stigla u Belu kuću: Alibaba je odmah PROZVAO, ona Luki priredila hladan tuš: Verenika NE POZNAJEM! (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Asmin otkrio da je koketirao sa Teodorom, ona promenila sve boje, a onda je Dača progovorio o njenim emocijama prema Filipu: TO TRAJE... (VIDEO)

Farma

ŠOK! Luks priznao Andrei da napolju ima bivšu ženu i DVOJE DECE: Ona nikako nije mogla da poveruje, pa pozvala Kristijana da proveri (VIDEO)