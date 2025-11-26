Otvorio dušu: Alibaba priznao kakve namere ima prema Aneli, nikad iskrenije priznao sve! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Asmin Durdžić u razgovoru sa Jovanom Tomić Matorom priznao je da dobar odnos sa Aneli Ahmić nije nikakva igra i da sa njom ima iskrene namere i želi da bude uz nju.

- Meni je sve ovo igra, ali kunem ti se da se sa Aneli ne igram i ne želim ponovo da je povredim. Šta god da je bilo ovde želim da joj budem drug. Nju je Sita terala u propast. Ja sam spustio loptu jer je ona majka mog deteta. Ja ne želim da Aneli završi kao Miljana Kulić - govorio je Asmin.

- Ona će uvek njih da štiti - dodala je Matora.

- Ja sam juče prećutao. Danas sam Dači rekao kad je rekao da će da je gazi, dok sam ja sa njom u odnosu niko nema pravo da je zgazi. Ja bih se ubio kad bih igrao igru. Ti si mene procenila dobro, ja ne igram igre sa nekim ko je polupan i ko je u k*rcu. Kakav bih ja bio čovek? Ajde da budemo realno, ne gazi se čovek kad je slab. Ajde mene neka neko gazi - nastavio je Asmin.

Autor: A. Nikolić