Jedva dočekala da ponovo bude samo njen: Anita i Filip isterali sve na čistac, ona mu prebacila jer je zbog Teodore dobila šut-kartu! (VIDEO)

Ponovo je u priči!

Teodora Delić prošla je pored Anite Stanojlović i Filipa Đukića, a on je jasno stavio do znanja da je sa njom stavio tačku na svaku priču. Pobednica "Elite 7" mu je nakon toga prebacila jer ju je otpisao zbog Teodore, nakon čega su popričali o njihovom odnosu.

- Ja sam to precrtao - rekao je Filip.

- A zbog toga si mene.... - dodala je Anita.

- Ti to meni prebacuješ? - pitao je Đukić.

- Naravno. Nema veze greške. Ja njega (Filipa) mnogo volim kao osobu i mnogo mi je bilo krivo kad smo se posvađali, još mi on vraća patike i ono što sam mu kupila. Da li sam ja kvarna? - pričala je ona.

- Bila si - rekao je Filip.

- Nisi me branio i nisi rekao da nisam utorak devojka - pričala je Anita.

- Ono me je pogodilo - rekao je Filip.

- Bilo, pa prošlo. Ti si mene ukanalio, šta smo mi radili u izolaciji, a ti si ustao i rekao: "Nisam znao da će Teodora da raskine" - dodala je Anita.

- Moraš da me razumeš - rekao je Đukić.

Autor: A. Nikolić