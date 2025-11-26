AKTUELNO

Zadruga

Jedva dočekala da ponovo bude samo njen: Anita i Filip isterali sve na čistac, ona mu prebacila jer je zbog Teodore dobila šut-kartu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ponovo je u priči!

Teodora Delić prošla je pored Anite Stanojlović i Filipa Đukića, a on je jasno stavio do znanja da je sa njom stavio tačku na svaku priču. Pobednica "Elite 7" mu je nakon toga prebacila jer ju je otpisao zbog Teodore, nakon čega su popričali o njihovom odnosu.

- Ja sam to precrtao - rekao je Filip.

- A zbog toga si mene.... - dodala je Anita.

pročitajte još

Od ovoga nema dalje: Alibaba se pretvorio u ličnog savetnika Aneli i Luke, punom parom radi na njihovom pomirenju! (VIDEO)

- Ti to meni prebacuješ? - pitao je Đukić.

- Naravno. Nema veze greške. Ja njega (Filipa) mnogo volim kao osobu i mnogo mi je bilo krivo kad smo se posvađali, još mi on vraća patike i ono što sam mu kupila. Da li sam ja kvarna? - pričala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bila si - rekao je Filip.

- Nisi me branio i nisi rekao da nisam utorak devojka - pričala je Anita.

- Ono me je pogodilo - rekao je Filip.

pročitajte još

Ne dao ti Bog da te vidim neraspoloženu: Alibaba spreman da se obračuna sa svima zarad osmeha na Anelinom licu! (VIDEO)

- Bilo, pa prošlo. Ti si mene ukanalio, šta smo mi radili u izolaciji, a ti si ustao i rekao: "Nisam znao da će Teodora da raskine" - dodala je Anita.

- Moraš da me razumeš - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ponovo puče ljubav Teodore i Bebice: Ona izgorela zbog Aleks, pa mu dala šut-kartu! (VIDEO)

Zadruga

SRAMNO: Teodora napala Bebicu, nakon što mu je dala šut kartu zbog Đukića, prebacila mu što je ne brani od Maje Marinković (VIDEO)

Zadruga

Isterali sve na čistac! Janjuš priznao kako je došlo do pomirenja sa Alibabom, Kačavenda dobila opomenu: Zgaziću te! (VIDEO)

Zadruga

Zapenila: Teodora šokirana jer je dobila šut kartu od Bebice! (VIDEO)

Zadruga

Jedva dočekala: Teodora dala šut-kartu Bebici, pa otišla da se žali kod Gastoza! (VIDEO)

Zadruga

JEDVA DOČEKALA: Matora likuje zbog sukoba Anite i Anđela, Bora ponovo zapenio na nju (VIDEO)