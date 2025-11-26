Mina joj brani da bude krpetina, ali ona uporno to želi: Anita pravi haos jer je Vrbaški sklonila pijanog Đukića od nje! (VIDEO)

Kao da je poludela!
Mina Vrbaški došla je i oterala Filipa Đukića od Anite Stanojlović kako ona ne bi ispala krpetina, ali se Aniti to uopšte nije dopalo i odmah je počela da histeriše.
- Sedimo non stop zajedno - rekla je Anita.
- Alkoholičar je, radi neke stvari - rekla je Mina.
- Ne može sa mnom kad ja ne dozvoljavam - rekla je Anita.
- Je l' si ti neka krpa da posle Maje ljubi tebe? - upitala je Mina.
- Ne zanima me, mi smo samo blejali - rekla je Anita.
- Ajmo na žurku - rekla je Mina.
- Ne radim ništa, stajala sam s njim - rekla je Anita.
- Stajala si s Filipom koji je pre toga uzimao piće od Maje i ljubio se s njom - rekla je Mina.
- Šta me briga šta će on da radi, nije moj problem - rekla je Anita.
- Nisi u pravu, ti i Asmin ste isti - rekla je Mina.
Autor: N.Panić