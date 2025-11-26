Nju uzdižeš, a gora je od svih: Mina pokušala Alibabi da otvori oči, od sutra će pljuvati Maju Marinković! (VIDEO)

Ne može više da trpi!

Mina Vrbaški pokušala je da otvori oči Asminu Durdžiću i zamoli ga da realno komentariše Maju Marinković i njene postupke, ali je njega zanimalo zbog čega ona to toliko želi.

- Zašto ti želiš da ja Maju komentarišem realno? - upitao je Alibaba.

- Komentariši sve, prvenstveno mene komentarišeš da se ponižavam za Terzu, a onda uzdižeš Maju - rekla je Mina.

- Šta menja za tebe ako ja budem nju realno komentarisao? - upitao je Alibaba.

- Moje zadovoljstvo. Budi realan u svakoj situaciji - rekla je Mina.

- Je l' bi ti bila srećna kad bi ja nju komentarisao kao ostale devojke? - upitao je Alibaba.

- Ne bih bila srećna, ali ne volim kad uzdižeš nekoga dok druge spuštaš, a taj neko je gori od njih pet puta - rekla je Mina.

- Evo ja ću komentarisati realno ako se Anita prestane blamirati - rekao je Alibaba.

- Ja znam mnogo više nego što ti misliš da znaš, ne radi te stvari - rekla je Mina.

- Ajmo - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić