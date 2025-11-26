Maratonsko ljubljenje Luke i Aneli: Sve puca od strasti, ovo nema ni u najromantičnijim filmovima! (VIDEO)

Nisu mogli da se suzdrže!

Aneli Ahmić i Luka Vujović imali su čarkice i ove noći zbog Anite Stanojlović i Maje Marinković, a u jednom momentu se umešao čak i Asmin Durdžić kako bi im pomogao da se pomire.

Njih dvoje su sad počeli da se ljube nikad strastvenije, što je trajalo poduže, a ovo je zasigurno znak da su se njih dvoje sada pomirili. Ovako vrelih poljubaca skoro nismo videli među njima, što jasno pokazuje koliko su njih dvoje jedno drugom nedostajali.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić