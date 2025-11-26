AKTUELNO

Zadruga

Maratonsko ljubljenje Luke i Aneli: Sve puca od strasti, ovo nema ni u najromantičnijim filmovima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu mogli da se suzdrže!

Aneli Ahmić i Luka Vujović imali su čarkice i ove noći zbog Anite Stanojlović i Maje Marinković, a u jednom momentu se umešao čak i Asmin Durdžić kako bi im pomogao da se pomire.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvoje su sad počeli da se ljube nikad strastvenije, što je trajalo poduže, a ovo je zasigurno znak da su se njih dvoje sada pomirili. Ovako vrelih poljubaca skoro nismo videli među njima, što jasno pokazuje koliko su njih dvoje jedno drugom nedostajali.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

