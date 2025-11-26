EMOTIVNI SLOM: Bebica uz pesmu koja ga seća na srećne dane sa Teodorom prolio reku suza! (VIDEO)

Nije mu lako!

Nenad Macanović Bebica tražio je od Drveta mudrosti da mu pusti pesmu ''Moje si nebo'', koja ga posebno veže za njegovu bivšu devojku Teodoru Dečić.

U nadi da će iz Paba izaći da sa njim popriča dok se muzika čuje u pozadini, ona je odbila uz obrazloženje da joj je mokra kosa.

On je potom rešio da prošeta sam, usled čega je krenuo da plače i jeca, a kapuljačom je pokušao sa sakrije sumorno lice koje su brzinom svetlosti prekrile gorke suze.

Da li Bebica gaji lažnu nadu o pomirenju sa Teodorom, misleći da ljubavi još uvek ima sa obe strane, procenite sami.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: S.Z.