AKTUELNO

Zadruga

EMOTIVNI SLOM: Bebica uz pesmu koja ga seća na srećne dane sa Teodorom prolio reku suza! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako!

Nenad Macanović Bebica tražio je od Drveta mudrosti da mu pusti pesmu ''Moje si nebo'', koja ga posebno veže za njegovu bivšu devojku Teodoru Dečić.

Foto: TV Pink Printscreen

U nadi da će iz Paba izaći da sa njim popriča dok se muzika čuje u pozadini, ona je odbila uz obrazloženje da joj je mokra kosa.

On je potom rešio da prošeta sam, usled čega je krenuo da plače i jeca, a kapuljačom je pokušao sa sakrije sumorno lice koje su brzinom svetlosti prekrile gorke suze.

Da li Bebica gaji lažnu nadu o pomirenju sa Teodorom, misleći da ljubavi još uvek ima sa obe strane, procenite sami.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

PROLIO REKU SUZA! Janjuš naručio pesmu za POKOJNOG BRATA, pa zaplakao ispred svih! NE MOŽE DA DOĐE SEBI! (VIDEO)

Domaći

PROLIO REKU SUZA! Janjuš naručio pesmu za POKOJNOG BRATA, pa zaplakao ispred svih! Ne može da dođe sebi! POTRESNA NOĆ ZA NJEGA! (VIDEO)

Domaći

NE DOLAZI SEBI! Janjuš PROLIO REKU SUZA zbog tragedije koju je preživeo! Dotukle ga suze Maje Marinković! (VIDEO)

Zadruga

OVO GA JE DOTUKLO! Janjuš čuo potresne reči svoje majke, pa prolio reku suza! U beloj kući nastao POTPUNI MUK! (VIDEO)

Zadruga

PROLIO REKU SUZA! Ša ne dolazi sebi zbog svađe sa Mionom! SVE VREME VIČE jer ne shvata da ga ONA NE VOLI, KOLIKO ON VOLI NJU! (VIDEO)

Zadruga

UTONUO U OČAJ: Bebica se osamio i prepustio razmišljanju! Ne može da PREBRODI raskid sa Teodorom! (VIDEO)