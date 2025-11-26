AKTUELNO

Stanija je prošlost, više me ne zanima: Alibaba žestoko zaratio sa Urošem. obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Uroš Stanić i Asmin Durdžić ponovo su žestoko zaratili. Uroš je sve vreme prozivao Asmina i udarao mu na odnos sa Stanijom Dobrojević zbog ponašanja sa drugim devojkama.

- Stanija je moja prošlost i ona me više ne zanima - rekao je Asmin.

- Imaš stomačinu do poda, a penis ti je mali. Maltretiraš me ovde dva meseca, ali ja ću da izguram sve - govorio je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želim večeras da i ga p*šiš. Da li ga uzimaš celog u usta ili samo pola? - pitao je Asmin.

- Pored ovoliko ljudi mene maltretiraš i ja sam ti fokus - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

