Sve oči uprte u Aneli i Alibabu: Jurcaju se po Beloj kući, pred svima završili zajedno u krevetu! (VIDEO)

Hit scene!
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić prepucavali su se u dnevnoj sobi, zbog čega su im ponovo popustile kočnice, pa su i pred cimerima pokazali kako izgleda kad nasamo provode vreme u izolaciji.
Naime, Ahmićeva je počela da juri Alibabu po dnevnoj sobi, a kad se bacio u krevet ona je poletela preko njega. Takmičari nisu mogli da skinu pogled s njih, a svojim ponašanjem mnogima su dali za pravo da sumnjaju da može da dođe do pomirenja.
Autor: A. Nikolić