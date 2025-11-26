AKTUELNO

Zadruga

Sve oči uprte u Aneli i Alibabu: Jurcaju se po Beloj kući, pred svima završili zajedno u krevetu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit scene!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić prepucavali su se u dnevnoj sobi, zbog čega su im ponovo popustile kočnice, pa su i pred cimerima pokazali kako izgleda kad nasamo provode vreme u izolaciji.

Svi navijaju za pomirenje Aneli i Alibabe: Ona otkrila da je Durdžić hteo Nori da napravi brata, evo za koje ime se odlučio! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Ahmićeva je počela da juri Alibabu po dnevnoj sobi, a kad se bacio u krevet ona je poletela preko njega. Takmičari nisu mogli da skinu pogled s njih, a svojim ponašanjem mnogima su dali za pravo da sumnjaju da može da dođe do pomirenja.

Stanija je prošlost, više me ne zanima: Alibaba žestoko zaratio sa Urošem. obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

