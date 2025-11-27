Razvukla osmeh od uva do uva: Terza priznao da nije potpuno imun na Sofiju, Mina zanemela! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Što to sebe zavaravaš Terza kada ti je srce ostalo kod Sofije? Ne laži više jer ti nisi lažov, vidimo mi sve? - glasilo je pitanje.

- U ovom prostoru kad imaš novu devojku i uđe ti bivša s kojom imaš ozbiljnu težinu, onda ti dodatno ta situacija daje celu težinu tom odnosu. Ja moram da kažem da mi je neprijatno kad je ovde vidim i nije to neki osećaj ljubavi, ali neprijatno je što sam uradio toliko veliku stvar s njom. Ne vidim da misli nešto loše o meni, ali jednostavno kad je vidim onda se uvek nasmeje - rekao je Terza.

- Nije bitno da li je s Minom ili bilo kojom devojkom, jednostavno postoji nešto u njemu da me zaista pogleda na neki način kao da želi da mi kaže nešto, a ne može jer ima kočnicu. Nas dvoje nije moglo ništa da poremeti, mi smo sve rešavali u hodu, a čim može dvoje ljudi da poremeti bilo šta onda to nije dovoljno jako - rekla je Sofija.

- Mi nismo obavili taj neki razgovor oko raskida, uvek smo izbegavali - rekao je Terza.

Autor: N.Panić