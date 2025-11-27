AKTUELNO

Zadruga

Važno pismo Velikog šefa: Vreme je za izazov, biće ovo napeta borba! (VIDEO)

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pobednik može biti samo jedan!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, koje je pročitala Jovana Tomić Matora, ovonedeljni vođa.

pročitajte još

Novo pismo Velikog šefa: Hitno mora da se prijavi 30 učesnika, neće im biti lako! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaka grupa će da odabere po tri takmičara koji će mamazati penu za brijanje. Troje stoji pored stola u dnevnoj sobi, a drugih troje će da stoje naspram njih na razdaljini od dva metra. Oni koji nemaju penu će gađaniti one koji su namazani, a neko ko ne igra će da broji koliko se smokija zalepilo. Ko bude imao najviše je pobednička ekipa. Troje koje odaberete da gađaju penom mažu one koje odaberete tek kad dođe njihov red - glasilo je pismo.

pročitajte još

Specijalno iznenađenje za Asmina i Aneli: Stigla torta sa Norinim slikama, ne mogu da sakriju oduševljenje! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

POVEZANE VESTI

Domaći

Kreće opaka borba: Ognjen Amidžić i Ana Radulović poželeli sreću superfinalistima Elite 8! (VIDEO)

Zadruga

Neće im biti lako: Vreme je da počne izazov, biće napeta borba! (VIDEO)

Domaći

Hitno obaveštenje Velikog šefa: Za takmičare imao jasnu poruku, u Elitu 9 stiglo važno pismo! (VIDEO)

Horoskop

Astrolozi kažu da je ovo NAJBOLJI horoskopski znak: Optimističan je, ematičan i uvek željan znanja

Domaći

Važno pismo Velikog šefa: On je novi vođa Elite, pripremite se za haos!

Zadruga

Važno obaveštenje Velikog šefa: Vreme je da Odabrani nominuju! (VIDEO)