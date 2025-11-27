Važno pismo Velikog šefa: Vreme je za izazov, biće ovo napeta borba! (VIDEO)

Pobednik može biti samo jedan!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, koje je pročitala Jovana Tomić Matora, ovonedeljni vođa.

- Svaka grupa će da odabere po tri takmičara koji će mamazati penu za brijanje. Troje stoji pored stola u dnevnoj sobi, a drugih troje će da stoje naspram njih na razdaljini od dva metra. Oni koji nemaju penu će gađaniti one koji su namazani, a neko ko ne igra će da broji koliko se smokija zalepilo. Ko bude imao najviše je pobednička ekipa. Troje koje odaberete da gađaju penom mažu one koje odaberete tek kad dođe njihov red - glasilo je pismo.

Autor: A. Nikolić