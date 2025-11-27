AKTUELNO

Pretrnuo od straha: Luka uplašen da ga Anita ne izigra u dogovoru s Đedovićem, počinje da gaji sve veće simpatije prema njoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen

Nije mu svejedno!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Da li ti je Jaško ipak bolna tačka, pa opet napadaš njegovu bivšu ženu? - glasilo je pitanje.

- Juče sam to rekla u svađi i izvinila se, nemam zlu krv prema njemu i bude mi jako krivo posle - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije lepo što spominje nju iako mi nije ona bolna tačka, ali nema potrebe da se spominje jer nikad nikog nije uvredila - rekao je Janjuš.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Zašto stalno dolaziš kod Anite, pa kao odlaziš? Je l' to zato što nisi siguran u njeno sviđanje prema tebi? - glasilo je pitanje.

- Ne znam kad sam joj prišao, uopšte ne razmišljam o njenom sviđanju. Meni prija da priča s njom - rekao je Luka.

- On se plaši da prizna jer misli da je Đedović poslao Anitu da ga namesti. On jedva čeka da bude s njom, samo neće niko da prizna - rekao je Terza.

- Ona izmami osmeh na mom licu i to je to - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Unakazila ga je izolacija Asmina i Aneli, samo on to neće da prizna - rekla je Milena.

- Nek radi šta hoće od svog života, neću da joj stajem na put - rekao je Luka.

- Osećam da mu prijam i da mu se sviđam, ne mislim da voli Aneli. Mislim da je kroz redove pokušao da sazna da li me Đedović poslao, ali sviđam mu se i prijam mu. Sve ostalo je na njemu, mene to ne interesuje. Ja sam rekla da je lep i simpatičan, ali folirant - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

