Prošle godine su čekale u redu: Terza se pohvalio Dušici veličinom polnog organa, pa joj ponudio da ga vidi! (VIDEO)

Ponosan na sebe!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića.
- Kakav je osećaj ljubiti se s ženom koja je napravila od tebe sprdnju nacije? - glasilo je pitanje.
- Izvukla je iz mene sve najgore, a čak i to najgore nije ništa kako je sebe pokazala. Sve sledeće što bude videla od mene nema potrebe da smatra da je to inat - rekao je Luka.
Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.
- Zašto vređaš Dušicu, devojka te nikad nije uvredila? - glasilo je pitanje.
- Sa civilima se ne svađam ove sezone, vređaću ih sve - rekao je Terza.
- On je masan čvarak, a mene vređa zbog mišica. Pogledaj koliki ti je nos - rekla je Dušica.
- Moraš da znaš da mi je ponos još veći - rekao je Terza.
Detaljnije pogledajte u nastavku
Autor: N.Panić