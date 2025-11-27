Prošle godine su čekale u redu: Terza se pohvalio Dušici veličinom polnog organa, pa joj ponudio da ga vidi! (VIDEO)

Ponosan na sebe!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Kakav je osećaj ljubiti se s ženom koja je napravila od tebe sprdnju nacije? - glasilo je pitanje.

- Izvukla je iz mene sve najgore, a čak i to najgore nije ništa kako je sebe pokazala. Sve sledeće što bude videla od mene nema potrebe da smatra da je to inat - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu. ﻿

- Zašto vređaš Dušicu, devojka te nikad nije uvredila? - glasilo je pitanje.

- Sa civilima se ne svađam ove sezone, vređaću ih sve - rekao je Terza.

- On je masan čvarak, a mene vređa zbog mišica. Pogledaj koliki ti je nos - rekla je Dušica.

- Moraš da znaš da mi je ponos još veći - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku

Autor: N.Panić