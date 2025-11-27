AKTUELNO

Treniraju punom parom: Đukić i Terza se bacili na pumpanje mišića, rešeni da zavedu svaku devojku u Eliti! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Sve puca od mišića!

Filip Đukić i Borislav Terzić Terza poznati su kao neko na koga devojke lako padaju zbog njihove harizme i dobre energije, ali čini se da ponekad i izgled dosta toga odluči kod pojedinih devojaka u ''Eliti 9''. Iako je Đukić na dobrom glasu i već je bio s nekoliko devojaka u ovoj sezoni, čini se da on želi što bolje da izgleda i da vredno radi na tome.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, njih dvojica su sada iskoristili priliku da odrade baš jak i dobar trening, kako bi pumpali mišiće i što bolje izgledali, a u svoju rutinu su u jednom momentu uključili i Neria Ružanjija. Zasigurno je da posle ovakvih mišića devojke tek neće biti imune na ova dva takmičara, a koje devojke njih dvojica imaju sada na umu, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

