OTKRIO KADA JE TEODORA BACILA OKO NA FILIPA: Dača progovorio o Bebicinoj veridbi, u šoku zbog jedne stvari (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičarima je pušten snimak na kojem Dača Virijević komentariše Teodoru Delić i otkriva njenu tajnu Mileni Kačavedni.

- Oni su hteli da se vere napolje, ali nisu uspeli to da urade, a ja sam na dan veridbe saznao za Filipa - rekao je Dača.

- Meni je licemerno sve to što je on radio - rekao je Bebica.

- Ti si vređao nas kada smo mi komentarisali ko se sviđa Teodori - dodao je Dača.

- Moram da kažem da je mene Teodora gurnula kada je Filip krenuo na Rajsko ostrvo i tada je meni rekla da joj je Filip simpatičan - rekao je Dača.

- Skraćeni je organizovao veridinu,a opet ništa. Ona je govorila da nju ne zanima niko a baca oko na Filipa, to tako ide kod njih, ali su provaljeni - Rekla je Miljana.

Autor: N.B.