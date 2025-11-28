Želim da budem uz nju: Aneli i Asmin ne mogu da sakriju sreću jer su ponovo bliski, evo šta ih je odalo (VIDEO)

Blistaju!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Aneli Ahmić namešta krevet Asminu Durdžiću i plače.

- Nisam plakala, molila sam se. Ja mu svaki dan namestim krevet - rekla je Aneli.

- Ja sam zslužio da mi namesti krevet - rekao je Asmin.

- Bilo bi mi baš blam da mu ne namestim krevet. Ja sam razmišljala, molila sam se - rekla je Aneli.

- Ona da ima jednu drugaricu da se smeje, ja bih se odmakao. Više volim sa njom da pričam nego sa Sunčicom. Vidim da joj je loše i želim da budem uz nju tu - rekla je Aneli.

- On mene sad upoređuje sa Sunčicom! Ja volim da budem sama. Ja sam tri godine sama sa sobom i tako najviše volim. Nikad ovde nisam imala drugaricu - rekla je Aneli.

- Da li se osećaš psihički poslednjih dana - rekao je Asmin.

- Nije bitno. Mi smo sad osuđeni jedno na drugo, ali sigruno u sobi nećemo pričati na ovom jeziku - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić