AKTUELNO

Zadruga

Želim da budem uz nju: Aneli i Asmin ne mogu da sakriju sreću jer su ponovo bliski, evo šta ih je odalo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Blistaju!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Aneli Ahmić namešta krevet Asminu Durdžiću i plače.

- Nisam plakala, molila sam se. Ja mu svaki dan namestim krevet - rekla je Aneli.

- Ja sam zslužio da mi namesti krevet - rekao je Asmin.

- Bilo bi mi baš blam da mu ne namestim krevet. Ja sam razmišljala, molila sam se - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona da ima jednu drugaricu da se smeje, ja bih se odmakao. Više volim sa njom da pričam nego sa Sunčicom. Vidim da joj je loše i želim da budem uz nju tu - rekla je Aneli.

- On mene sad upoređuje sa Sunčicom! Ja volim da budem sama. Ja sam tri godine sama sa sobom i tako najviše volim. Nikad ovde nisam imala drugaricu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li se osećaš psihički poslednjih dana - rekao je Asmin.

- Nije bitno. Mi smo sad osuđeni jedno na drugo, ali sigruno u sobi nećemo pričati na ovom jeziku - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne mogu da sakriju svoju sreću! Bebica i Teodora ovim činom potvrdili svoju ljubav: Pogledajte šta su poželeli (VIDEO)

Domaći

REKLA JE "DA" Bebica kleknuo i zaprosio Teodoru: Na ruci joj zasijao prsten, čestitke samo stižu (VIDEO)

Zadruga

Luka će poludeti: Anđelo i Aneli ponovo komuniciraju očima, ne mogu da sakriju osmeh! (VIDEO)

Zadruga

Uplovili u mirnu luku: Aneli i Luka pokazali da njihova ljubav pobeđuje sve prepreke! (VIDEO)

Zadruga

Zadovoljni smo našim učešćem: Milica i Terza otkrili da su presrećni budućom prinovom! (VIDEO)

Zadruga

OVO JE SVE ŠTO VOLIM! Dragana pripremila iznenađenje Matoroj: Slave osam meseci velike ljubavi! (VIDEO)