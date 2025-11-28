AKTUELNO

Zadruga

HAOS U CIK ZORE! Bora se uselio u Anastasijin krevet, ona napravila karambol! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija na vrhuncu!

Bora Satnatna pokušao je da spoji krevete, što je izazvalo nervozu kod njegove bivše devojke Anastasije Brčić.

- Idi gubi se odavde! - rekla je Aanstasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da poludim, malo mi treba - rekao ej Bora.

- Večeras spavam tamo, sutra se selim ovde kad se ti izgubiš - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti spavaš na svojoj polovini, ja na svojoj i ja spajam krevet - rekao je Bora.

- Što spajaš? Ovo je Anastasijin krevet - rekla je Sara.

- Šta radiš? - skočila je Anastasija.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

RAT DO ISTREBLJENJA! Kačavenda i Ivan u žestokom obračunu zbog Aneli, HAOS ne prestaje! (VIDEO)

Domaći

Stizale su joj poruke od muške osobe... Luka otkrio sve o MARATONSKOM HAOSU za Anelin rođendan, pa se pogubio u lažima: Mina i Mića sve obelodanili (V

Zadruga

KAO RAZJARENI BIKOVI! Obezbeđenje hitno intervenisalo: Žestok okršaj Mikija i Anđela izazvao HAOS, Zorica doliva ulje na vatru: Gde ti je tata? (VIDEO

Zadruga

HAOS NA SVE STRANE: Obračun Miće i Bebice trese zidove Bele kuće! Zorica žestoko prekorila Boru zbog svadbe sa Milicom Kemez: Nisam želela da podržim

Zadruga

Aneli ključa od besa: Haos ne prestaje, najavila uništenje Miljane Kulić! (VIDEO)

Zadruga

Obezbeđenje uletelo munjevitom brzinom: Obračun Miljane i Kačavende trese Belu kuću, lete uvrede kao nikad pre (VIDEO)