HAOS U CIK ZORE! Bora se uselio u Anastasijin krevet, ona napravila karambol! (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!
Bora Satnatna pokušao je da spoji krevete, što je izazvalo nervozu kod njegove bivše devojke Anastasije Brčić.
- Idi gubi se odavde! - rekla je Aanstasija.
- Nemoj da poludim, malo mi treba - rekao ej Bora.
- Večeras spavam tamo, sutra se selim ovde kad se ti izgubiš - rekla je Anastasija.
- Ti spavaš na svojoj polovini, ja na svojoj i ja spajam krevet - rekao je Bora.
- Što spajaš? Ovo je Anastasijin krevet - rekla je Sara.
- Šta radiš? - skočila je Anastasija.
Autor: A.Anđić