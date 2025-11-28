HAOS U CIK ZORE! Bora se uselio u Anastasijin krevet, ona napravila karambol! (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

Bora Satnatna pokušao je da spoji krevete, što je izazvalo nervozu kod njegove bivše devojke Anastasije Brčić.

- Idi gubi se odavde! - rekla je Aanstasija.

- Nemoj da poludim, malo mi treba - rekao ej Bora.

- Večeras spavam tamo, sutra se selim ovde kad se ti izgubiš - rekla je Anastasija.

- Ti spavaš na svojoj polovini, ja na svojoj i ja spajam krevet - rekao je Bora.

- Što spajaš? Ovo je Anastasijin krevet - rekla je Sara.

- Šta radiš? - skočila je Anastasija.

Autor: A.Anđić