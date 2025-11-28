AKTUELNO

Zadruga

MOGU DA RADIM ŠTA ŽELIM: Asmin priznao da je PRECRTAO Staniju, stavio Maji do znanja da je posebna za njega, pa dobio HLADAN TUŠ! (VIDEO)

Igraju se mačke i miša!

Zorica Marković razgovarala je u pušionici sa Asminom Durdžićem i Majom Marinković o Staniji Dobrojević.

- Majo, nemojte Asmin i ti na mene da se ljutite na mene, ja sam onda samo prokomentarisala da možda Staniji smeta vaš odnos - kazala je Zorica.

- Ja ne radim ništa - rekla je Maja.

- Ja imam pravo da radim šta ja želim, slobodan sam trenutno. Ustao sam i rekao da mene samo Maja zanima - rekao je Asmin.

- Asmine, šta to govoriš? Imamo lep, elitarski odnos, družimo se i šalimo, nema ničega između nas - kazala je Maja.

Nakon što je Maja izašla iz pušionice, Asmin ju je prokomentaridao.

- Volim da se družim sa njom, zanimljiva je. Misliš da je ona imuna na mene? Ku*ac je imuna na mene - rekao je Asmin.

Autor: S.Z.

