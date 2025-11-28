AKTUELNO

Zadruga

ONA IMA ODSUSTVO BLAMA: Matora argumentima rastavila Teodoru Delić na činioce: Uživa u tome da ponižava Bebicu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Učesnicima Elite pušten je naredni video-klip u emisiji ''Gledanje snimaka'', te su učesnici imali priliku da čuju kako Teodora Delić pljuje po Jovani Tomić Matoroj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona ima odsustvo blama. Ja jesam imala svoje greške, ali to sam priznala. Ona je toliko arogantna i bezobrazna. Terza koji ju je pljuvao, satro, ona je prema njemu dobra, a prema meni, koja ti ništa uradila nisam, imaš neko arogantno ponašanje. Bebicu razume, jer je čovek prešao tri puta preko toga što je u vezi flertovala sa drugim muškarcima. Za razliku od Teodore, ja sam svojih blamova svesna. Isfrustrirana je i nesrećna. Ona uživa u tome da ponižava Bebicu. Ona je ta koja obožava da ga vidi nesrećnog. Možda sam ja imala svoje blamove, ali se trudim da ih više nemam, što i tebi preporučujem - kazala je Matora.

- Ne možeš ti da kažeš Teodori da je blam, a imala si prevelike blamov - dodao je Bebici.

- Bebice, ti treba da shvatiš da je Teodora osoba koja je jedna obična ku*va, za koju ni tvoj otac nije, a ti samo čekaš kada ćeš da se pomiriš sa njom - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

