VOLELA ME JE LAŽNO: Bora Santana otvorio dušu o Milici Kemez, prisetio se dana kada mu je rekla da više ne gaji emocije prema njemu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnicima Elite pušten je naredni video-klip u emisiji ''Gledanje snimaka'', te su učesnici imali priliku da vide kako Bora Santana roni suze uz pesmu ''Samo mene volela si lažno'', te su svi stekli utisak da je to zbog Milice Kemez.

Foto: TV Pink Printscreen

- Volela me je lažno, da. Ona nije bila iskreno sa mnom. Meni je krivo jer nisam slušao prijatelje, koji su mi govorili da nije iskrena. Ja se ne bih više vraćao u taj odnos. Meni je rekla Milica da me više ne voli i rekla je:''videćeš kako će ti biti''. Ona je spremala mene za to da će biti sa nekim, s kim je sada. Vraćam, film koliko su me obmanjivali dugo, Milica i čovek koji je u mojoj kući godinama bio. Da, pogađa me ta pesma, ''Samo mene volela si lažno'', nije mi lako kad je čujem, iskren da budem - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

