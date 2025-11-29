Definitivno kraj! Aneli otkrila da je precrtala Luku za sva vremena (VIDEO)

Preko ovoga neće preći!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević postavio je Aneli Ahmić pitanje vezano za Luku Vujovića:

- Luka na poseban način udaljava sebe od mene. U životu stvari moraju postepeno ići, a kada se neki raskid desi naprasno, to nikada nije rešeno, ja sam pokuašvala da zaboravim neke stvari koje su mi smetale, on je pokušao da promeni nešto, ali sada je definitivni kraj. On se sladi mojom temi, dobacivao sa Majom sve vreme. Ja sam pokušavala da sredim odnos sa Lukom dok sam sa Asminom u izolaciji, ali ne vredi - rekla je Aneli pa je dodala:

- Mene je veoma povredilo to što je on mene imitirao, ja više ne trpim ništa. On meni priča jednu priču, a radi drugo. Nije mi jasno što on priča sa drugim ljudima o nekim stvarima koje ne treba da se desu. On govori da ja zbog njega dolazim u pab, ali ja to neću da uradim, tačnije neću više da idem u pab.

- Kako komentarišeš to što je on rekao da je tebi samo plasman bitan? - upitao je Darko.

- Ako on to priča onda on ima problem. On sam sebe gazi svojim postupcima - rekla je Aneli.

- Ona priča da su se moji dogovorili da ja kradem njenu podršku - rekao je Luka.

- Današnji klip, na kojem Dača priča da smo mi blamovi jer smo dobili tortu. - rekla je Aneli.

- Ja to nisam rekao nikada, Uroš je rekao to Maji, i Asmin je to čuo, Maja je rekla da nije on blam, nego Aneli - rekao je Luka,.

- Ja to nisam rekla - dodala je Maja.

- Kako komentarišeš što je on tako to prokomentairsao, to što si ti rekla da se ona iskompleksirao ? - upitao je Darko.

- Meni to nije normalno, da on priča sa Anitom. Svi znamo kako je on zapratio Anitu, on je zapratio nakon žurke Anitu, i kao rekao da je ona Filipova devojka, a ona je tada bila sa Boškićem,

Autor: N.B.