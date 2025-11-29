Klupko se polako odmotava! Luka konačno priznao da je ukrao garderobu, Aneli iznela sve detalje: ON JE PATOLOŠKI LAŽOV! (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića kako bi objasnio svoju trenutnu situaciju sa Aneli Ahmić.

- Da li te Aneli etiketirala ili je to žena sa kojom želiš budućnost? - pitao je Darko.

- Ne želim budućnost. Napravila me osobom koja nisam. Siguran sam da se neću vraćati u taj odnos iako me nosila emocjija. Iz ovoga svega je jako teško izaći meni, ali ću izaći kao osoba koja je sretna - rekao je Luka.

- Kad je mene Sale najstrašnije ponizio on me je gurnuo. Vidim ja pozitivno, ali tvoija reakcija nije bila normalna - rekla je Aneli.

- Mi smo bolesni ako pomislimo da treba da se pomirimo uopšte. Aneli Ahmić je osoba koja lako zameri drugoj osobi kad navede na anketi njenog neprijatelja, pa onda posle dva dana sa tom osobom sedi i priča. Ja sam zbog nje ušao u svađu sa mnogim ukućanima. Ona zanemaruje što se ja svađam, njoj je pašteta u glavi. Vidim da nema saosećanje prema osobi koja ima iskrene planove sa njom. Sada je ona sa Asminom dobra, a govorila je da ću se ja udružiti sa njim - rekao je Luka.

- Zamisli da on kaže da se ne seća da smo se snimali, a gleda me u oči - rekla je Aneli.

- On se ne seća ni da je krao stvari - rekao je Darko.

- Aneli ja smo išli u kancelariju da vidimo gde su stvari. Ja ne mogu da kažem da sma ukrao ako je čovek bio sa nama. Sve što je rekla je istina. Ukrao sam patike u magacinu u Šimanovcima i to je to - rekao je Luka.

- Kod Neria je jakna. On je na kameru sinu pokazivao, ali je na kraju uneo, kunem se u svoje dete. On je patološki lažov - rekla je Aneli.

- Ona laže da sam ukrao. Ako sam ja ukrao ona je na to rekla: "Nemoj da uzimaš nije naše". Šta si rekla tada kada sam pitao? - pitao je Luka.

- Ništa, gledala gde je medo. Videla sam te, ti si mi namignuo - rekla je Aneli.

- Moja žena je bila uhapšena i nijednu reč nije rekla. Da se vrati vreme, ne daj Bože da sam bio sa ovom ovde osobom - rekao je Luka.

- Povređena žena koja je sa jednim čovekom gradila život je pokazala da nije povređena žena, već je jedva čekala da izađe iz ovog odnosa. Kada bi se sad razdvojili i da on izađe napolje i napiše jedan stori opet bi bio haos. Možda bi i meni prijalo sve da mi dođe bivša žena. Nije mi pokazala da sa njom može konstruktivan razgovor da se vodi. Ja znam kako je napolju funkcionisala i kakvi su joj planovi bili, a ovde je preko noći pokazala da joj to nije primarno - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić