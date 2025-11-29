RAT DO ISTREBLJENJA! Haos Anastasije i Bore trese Belu kuću, prozivke pljušte na sve strane (VIDEO)

U toku je emsija "Pitanja novinara", a Joca Novinar podigao je Boru Santanu i Anastasiju Brčić.

- Kako komentarišeš to što Anastasija stalno šalta priče? - pitao je Joca.

- Strašno! Ja ne kradem, vratio sam Urošu, a ona me napravila lopovom - rekao je Bora.

- Nabrojao si da su mnoge ku*ve i da na stopalima imaju gljivice, na koga si mislio? - pitao je Joca.

- Nisam mislio ni na Anastasiju ni na Saru, pričao sam o prethodnim sezonama. Iznervirao sam se taj dan. Izvinio sam se i Sari - rekao je Bora.

- Sara je rekla Anastasiji: "Ko zna zašto ga je žena ostavila", a Anastaisja je dodala: "Garant ju je tukao" - rekao je Joca.

- E svašta, ja u životu nisam udario žesnko. Ja jesam mogao da polupam sve, ali nikad nikoga ne bih udario, posebno ne ženu bivšu ili devojku - rekao je Bora.

- Ja nisam ništa ni uzimala od njega jer sam videla da ima običaj da prebacuje ljudima. Neke stvari sam u afektu rekla. Uplašila sam se kad je gađao štiklom i udubio je zid. Bez ikakvog razloga si napao Saru koja nijednu ružnu reč nikome nije rekla. Izvređao si je bez razloga. Ti si lopov i ukrao si pare - rekla je Anastasija.

- Uzeo sam novac jer je čovek prodao dva piva za tri hiljade. Ovde će ljudi da se poubijaju za hiljadu dinara, a ja materijalista. Prema njoj sam bio najbolji. Neću joj izaći iz kreveta. Blam me je što sam bilo šta imao sa ovom devojkom - rekao je Bora.

- Mene je blam! Sramota me cele situacije - rekla je Anastasija.

- I mene je sramota - rekao je Bora.

