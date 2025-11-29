AKTUELNO

Zadruga

POSLE SVAĐE, SVE JE SLAĐE: Bora i Anastasija na korak do pomirenja, on daje sve od sebe da je smekša nakon žestokih reči! (VIDEO)

Ne odustaje od nje!

Bora Santana i Anastasija Brčić imali su tokom emisije ''Pitanja novinara'' žestoku raspravu, te su doneli odluku da svom odnosu ne daju nove šanse, što se promenilo tokom ranih jutarnjih časova, te su rešili da porazovaraju i spuste loptu.

- Je l' me voliš, je l' ti je stalo do mene? - upitao je Bora.

- Nije - kazala je Anastasija.

- Što lažeš Nemoj da lažeš? - upitao je Bora.

- Nemoj sad da me ljubiš, neću ti oprostiti, ne prelazim preko nekih stvari - rekla je Anastasija kroz osmeh.

- Debil si, ne znaš da se ponašaš, to mi se gadi kod tebe - kazala je Anastasija.

- Voliš ti kad se iznerviram. Želim da te poljubim - rekao je Bora.

- Ne može nikako - rekla je Anastasija.

