ZVANIČNO USPEŠAN ZADATAK! Saznalo se ko je POKRAO naočare u Eliti, iza svega stoji Mina Vrbaški (VIDEO)

Sad je sve jasno!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a ovonedeljni vođa Jovana Tomić Matora pročitala je o čemu je reč.

- Draga Elito, Mina je bila na tajnom zadatku da sakrije dvadeset pari naočara, a sada ćemo da vidimo da li je u tome uspela. Ako jeste, ona će kao nagradu dobiti mogućnost da rođenom bratu sutra uživo čestita rođendan. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je u pismu.

Nakon što je donela sve ukradene naočare, učesnici su je pozdravili gromoglasnim aplauzom.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.