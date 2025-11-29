AKTUELNO

Zadruga

ZVANIČNO USPEŠAN ZADATAK! Saznalo se ko je POKRAO naočare u Eliti, iza svega stoji Mina Vrbaški (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sad je sve jasno!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a ovonedeljni vođa Jovana Tomić Matora pročitala je o čemu je reč.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, Mina je bila na tajnom zadatku da sakrije dvadeset pari naočara, a sada ćemo da vidimo da li je u tome uspela. Ako jeste, ona će kao nagradu dobiti mogućnost da rođenom bratu sutra uživo čestita rođendan. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je u pismu.

Nakon što je donela sve ukradene naočare, učesnici su je pozdravili gromoglasnim aplauzom.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Takmičari

#ZADRUGA ELITA

#učesnici

POVEZANE VESTI

Zadruga

Vreme je za haos! Počinje Igra istine u Eliti, sada sve izlazi na videlo (VIDEO)

Domaći

Sada, pa za svagda! Hana u uživo programu uradila test na narkotike, dokazala da su Sita i Grofica htele samo da UKALJAJU njeno majčinstvo (VIDEO)

Domaći

Moja divna snajka: Alibabin otac javno podržao Aneli, svima stavio do znanja da je uz njih! (FOTO)

Zadruga

Njegov odlazak u Budvu je bio TEST! Ena Čolić cveta u ljubavi sa Pejom, otkrila kako je došlo do pomirenja! (VIDEO)

Domaći

SADA IDEM DALJE! Nakon što se saznalo da je Aneli lagala godinama, OGLASILA SE STANIJA! Dobrojevićeva STAVILA TAČKU na priču da je Asmin varao Ahmićku

Domaći

OVO SE ČEKALO! Anđela Đuričić otkrila šta se desilo u Gastozovom stanu, pa priznala da li je očekivala DRUGO MESTO u superfinalu Elite 8! (VIDEO)