NAPORAN JE U SVOJOJ UPORNOSTI: Maja žestoko potkačila Asmina, Mina priznala da je duboko RAZOČARANA njegovim ponašanjem: NIKOME NISI PRIJATELJ! (VIDEO)

Učesnici Elite danas biraju najnaporniju osobu. Naredna je svoj stav iskazala Maja Marinković.

- Asmin je na prvom mestu. Naporan je u svojoj upornosti. Na drugom je Luka, a na trećem Miljana - kazala je Maja.

- Asmin je na prvom mestu. On me izlaganjem uvek izmori. Na drugom mestu je Kačavenda, a na trećem je Janjuš - kazala je Aleksandra Jakšić.

- Na prvom je Asmin. Razočarala sam se u njega. Postaje mi naporno da ga slušam, jer me nervira to što njegove prijatelje omaovažava, stavlja po strani. Pričam u svoje ime. Previše je naporan, što sam rekla i više puta. Smatrala sam ga prijateljem, a mislim da on nikom nije prijatelj, ni Dači, ni meni. Terza je na drugom mestu, a na trećem je Luka - kazala je Mina.

- Naporni ste mnogi. Svi koji se grebu za hranu, za piće, eto - istakao je Mića.

Autor: S.Z.